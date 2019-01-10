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الرئيسية | حوادث | كيلوغرامات من المخدرات تورّط "الكتامي" بمراكش

كيلوغرامات من المخدرات تورّط "الكتامي" بمراكش

كيلوغرامات من المخدرات تورّط "الكتامي" بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 10 يناير 2019 - 19:26

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت أورير بإقليم الحوز، اليوم الخميس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، مروجا للمخدرات يلقب بـ"الكتامي"، بعدما تم توقيفه متلبسا بحيازة 40 كيلوغراما من مخدر الكيف والتبغ المهرب "طابا".

وأوضحت مصادر هسبريس أن النيابة العامة قررت إيداع الموقوف سجن لوداية ضواحي مراكش، موردة أن المعني بالأمر تم توقيفه بمدخل مدينة ايت أورير، وأن شريكه فر إلى منطقة جبلية مستغلا ظلام الليل.

وتأتي هذه العملية التي نفذها درك أيت أورير، تحت إشراف قائد المركز الترابي، بعدما توصل هذا الأخير بإشعار يفيد بأن المشتبه فيه يتجه نحو مركز المدينة وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشيرا.

ونقل الموقوف إلى مقر المركز الترابي للدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معه، وجمع معطيات عن شريكه الذي سيبقى البحث عنه مستمرا إلى حين توقيفه هو الآخر، بحسب ما أفادت به مصادر هسبريس.

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