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شاحنة تسبب مصرع طفلة بمدينة القصر الكبير
الخميس 10 يناير 2019 - 21:18
تسببت شاحنة بمنطقة أولاد احمايد بمدينة القصر الكبير، زوال اليوم، في وفاة طفلة تبلغ من العمر سنتيْن وبضعة أشهر.
الحادث الذي أودى بحياة الطفلة "ر. ح" عرف حضور عناصر أمنية من مصلحة حوادث السير، وممثلين عن السلطات المحلية، فيما جرى توجيه الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.