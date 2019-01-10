24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:40
|16:18
|18:40
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مطلب برلمانيين بإقرار "السنة الأمازيغية" يلاقي "تجاهل" العثماني
- التوفيق يترأس تنصيب رئيس المجلس العلمي بوزان
- مَرصد يقترح تظاهرة دولية لتجاوز جريمة شمهروش
- نبيلة منيب تنتقد ماء العينين: "المنافقون في الدرك الأسفل من النار"
- لجنة يقظة تواجه موجة البرد القارس بإقليم شيشاوة
"مركز الذاكرة" يهدي حوارا ثقافيا إلى روحي "جريمة شمهروش" (5.00)
الحكومة تضع شروط تطبيق "الضمان الاجتماعي" على عمال المنازل (5.00)
- بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب "مسألة شخصية" - (132)
- "النصارى ناقْصْهُمْ الإسلام" .. ازدواجية المغاربة بين العقيدة والأعمال - (111)
- نبيلة منيب تنتقد ماء العينين: "المنافقون في الدرك الأسفل من النار" - (94)
- العثماني يُكلف وزير الداخلية رسمياً بملف التفاوض مع النقابات - (83)
- مطلب برلمانيين بإقرار "السنة الأمازيغية" يلاقي "تجاهل" العثماني - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قضاء أسفي يتابع 9 أشخاص بالاتجار في البشر
حدّدت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة أسفي 18 يناير الحالي تاريخا لمحاكمة تسعة أشخاص تتابعهم النيابة العامة، باعتبارهم من العقول المدبرة للهجرة السرية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نهاية شهر دجنبر الماضي، حين تمكنت البحرية الملكية بالمياه الساحلية لمدينة الصويرة من توقيف قاربين على متنهما 25 شابا وفتاة، بعدما انطلقا من منطقة المحطة الحرارية بإقليم أسفي نحو جزر الكناري، ليتم اقتيادهما نحو ميناء عاصمة عبدة.
وقرّرت النيابة العامة متابعة سبعة متهمين في هذه القضية، من أجل تسهيل وتنظيم خروج مغاربة والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ بارتكاب جريمة الاتجار في البشر والاستفادة من منفعة قدمها ضحايا الاتجار في البشر والتغرير بقاصرين. كما تتابع النيابة العامة عنصرين آخرين في القضية نفسها، بتهمة مساعدة وإعانة وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي بطريقة سرية وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر والشروع فيها.
يذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أسفي يتابع المتهمين التسعة في حالة اعتقال؛ فيما يتابع المرشحين للهجرة السرية في حالة سراح مؤقت.