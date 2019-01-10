24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4016:1818:4020:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. تتويج ودغيري بجائزة الملك فيصل للعربية والأدب (5.00)

  2. الخطوط الإندونيسية تبرمج حفلات موسيقية جوية (5.00)

  3. "مركز الذاكرة" يهدي حوارا ثقافيا إلى روحي "جريمة شمهروش" (5.00)

  4. علماء اليابان يحسنون الاتصالات من نقيق الضفادع (5.00)

  5. الحكومة تضع شروط تطبيق "الضمان الاجتماعي" على عمال المنازل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إتلاف مخدرات محجوزة بمعمل الإسمنت في اشتوكة

إتلاف مخدرات محجوزة بمعمل الإسمنت في اشتوكة

إتلاف مخدرات محجوزة بمعمل الإسمنت في اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 10 يناير 2019 - 23:05

شهد مصنع الإسمنت، بالجماعة الترابية إمي امقورن بإقليم اشتوكة آيت باها، اليوم الخميس، عملية إتلاف وإحراق مواد محجوزة على مستوى جهة سوس ماسة.

وعرف التحرك، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، تنسيق مختلف السلطات المحلية من مصالح الدرك الملكي والجمارك والشرطة والوقاية المدنية والقوات المساعدة، بالإضافة إلى المصالح البيطرية ومصالح المحافظة على السلامة الغذائية والسلطات المحلية.

وتتكون البضائع المتلفة بالأساس من كمية من المخدرات تم ضبطها من خلال العديد من العمليات التي أشرفت عليها مختلف المصالح الأمنية بالجهة، وأسفرت عن تفكيك مجموعة من شبكات الاتجار كانت تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات.. والتي طنا من مخدر الشيرا، و5 أطنان من سنابل القنب الهندي، بالإضافة إلى 5000 علبة من السجائر المهربة، و380 غراما من الكوكايين.

يُشار أن حجز هذه الممنوعات جرى بتنسيق بين مختلف المصالح، وبفضل جميع الوسائل اللوجيستية المستعملة على مستوى نقط المراقبة، حيث إن إتلاف هذه المحجوزات جرى على أساس الحكم القضائي الصادر بشأنها، لكونها مواد غير مشروعة ضبطتها السلطات المختصة من خلال مختلف العمليات التي تباشرها في إطار مكافحة المخدرات والتهريب ومراقبة السلامة الغذائية للمواطنين بالجهة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.