إتلاف مخدرات محجوزة بمعمل الإسمنت في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

شهد مصنع الإسمنت، بالجماعة الترابية إمي امقورن بإقليم اشتوكة آيت باها، اليوم الخميس، عملية إتلاف وإحراق مواد محجوزة على مستوى جهة سوس ماسة.

وعرف التحرك، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، تنسيق مختلف السلطات المحلية من مصالح الدرك الملكي والجمارك والشرطة والوقاية المدنية والقوات المساعدة، بالإضافة إلى المصالح البيطرية ومصالح المحافظة على السلامة الغذائية والسلطات المحلية.

وتتكون البضائع المتلفة بالأساس من كمية من المخدرات تم ضبطها من خلال العديد من العمليات التي أشرفت عليها مختلف المصالح الأمنية بالجهة، وأسفرت عن تفكيك مجموعة من شبكات الاتجار كانت تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات.. والتي طنا من مخدر الشيرا، و5 أطنان من سنابل القنب الهندي، بالإضافة إلى 5000 علبة من السجائر المهربة، و380 غراما من الكوكايين.

يُشار أن حجز هذه الممنوعات جرى بتنسيق بين مختلف المصالح، وبفضل جميع الوسائل اللوجيستية المستعملة على مستوى نقط المراقبة، حيث إن إتلاف هذه المحجوزات جرى على أساس الحكم القضائي الصادر بشأنها، لكونها مواد غير مشروعة ضبطتها السلطات المختصة من خلال مختلف العمليات التي تباشرها في إطار مكافحة المخدرات والتهريب ومراقبة السلامة الغذائية للمواطنين بالجهة.