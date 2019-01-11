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كُتّاب وآراء
توقيف ثلاثة من مروجي المخدرات القوية بالفنيدق
تمكنت عناصر من الشرطة القضائية بالفنيدق من توقيف ثلاثة مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات القوية والاعتداء، مع حجز كمية مهمة من المخدرات القوية بحوزتهم؛ وذلك وسط غابة المرجة.
مصدر أمني تحدث لهسبريس قال إن العملية تمت بناء على توصل مفوضية الشرطة بالمدينة ذاتها بمعلومات حول اتخاذ مجموعة من ذوي السوابق القضائية للغابة المذكورة مكانا لترويج الممنوعات، بعيدا عن الأحياء السكنية.
وتبعا للمصدر ذاته فإن عناصر الشرطة القضائية تفاعلت بالإيجاب مع المعلومات وفعلت حملات تمشيطية، مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص، في العشرينات من عمرهم، وينحدرون من مدينة الفنيدق، وحجز لفافات من المخدرات القوية لدى كل واحد منهم، بلغ وزنها الإجمالي 70 غراما من مخدر الهيروين و10 غرامات الكوكايين.
وعرفت العملية كذلك مصادرة أربعة هواتف نقالة وكمية من البلاستيك الخاص بالتلفيف، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومبلغ مالي متحصل من ترويج الممنوعات.
وجرى إيداع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم وعرضهم على أنظار القضاء، كل حسب المنسوب إليه، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.