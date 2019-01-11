اكتشاف جثة خمسيني وسط غطاء غابوي في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

فتحت عناصر من الشرطة القضائية، اليوم الجمعة، أبحاثا وتحريات لكشف ظروف وأسباب وفاة شخص خمسيني، عثر عليه جثة هامدة وسط غابة قرب "حي لكناط" بمدينة سطات.

العثور على جثة الهالك، المسمى قيد حياته "ب،ن" والمزداد سنة 1963 بالعونات سيدي بنور، القاطن في "حي مبروكة" بمدينة سطات، عجّل بتحرك عناصر من الضابطة القضائية وفرقة الشرطة العلمية بولاية أمن سطات، وأفراد من الوقاية المدنية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بنقل جثة الهالك بعد معاينتها إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، قصد التشريح، لكشف الأسباب الحقيقية وراء الوفاة لفائدة البحث القضائي المفتوح.