24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4016:1918:4120:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)

  2. اقتطاعات الاجور (5.00)

  3. إلى رئيس الحكومة...لكم منّا كل الامتعاض والحنق (5.00)

  4. علماء اليابان يحسنون الاتصالات من نقيق الضفادع (5.00)

  5. نقابات عمالية دولية تنتقد ضعف الأجور وظروف العمل بالمملكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | العثور على رضيع متخلى عنه في مسجد بوزان

العثور على رضيع متخلى عنه في مسجد بوزان

العثور على رضيع متخلى عنه في مسجد بوزان
أيوب صدور من وزان
الجمعة 11 يناير 2019 - 21:15

رضيع آخر ينضاف إلى لائحة الأطفال المتخلى عنهم عقب عثور مصلين عليه وسط مسجد السنة بشارع محمد الخامس بمدينة وزان، حيث تم إخبار السلطات المحلية والأمن الوطني بالأمر.

واستنادا إلى مصادر قريبة من مكان الحادث، فإن الرضيع، الذي لا يتجاوز عمره شهرين، عثر عليه قبيل صلاة المغرب في المسجد سالف الذكر، فتم نقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية لعرضه على الطبيب المداوم من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وهو لا يزال حتى الآن بالمؤسسة الصحية ذاتها.

وفي سياق متصل، فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ملابسات الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.