العثور على رضيع متخلى عنه في مسجد بوزان

أيوب صدور من وزان

رضيع آخر ينضاف إلى لائحة الأطفال المتخلى عنهم عقب عثور مصلين عليه وسط مسجد السنة بشارع محمد الخامس بمدينة وزان، حيث تم إخبار السلطات المحلية والأمن الوطني بالأمر.

واستنادا إلى مصادر قريبة من مكان الحادث، فإن الرضيع، الذي لا يتجاوز عمره شهرين، عثر عليه قبيل صلاة المغرب في المسجد سالف الذكر، فتم نقله إلى المركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية لعرضه على الطبيب المداوم من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، وهو لا يزال حتى الآن بالمؤسسة الصحية ذاتها.

وفي سياق متصل، فتحت عناصر الضابطة القضائية تحقيقا في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ملابسات الواقعة.