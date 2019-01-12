إيقاف مغربي بسبتة حاول تهريب "كمية حشيش"

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الحرس المدني الإسباني بثغر سبتة المحتل سائقا مغربيا حاول تهريب 51 كيلوغراما من مخدر الحشيش كانت مخبأة بعناية داخل تجويف محدث بالقرب من خزان البنزين، بعدما قامت بعملية تفتيش دقيقة لعربته. وكان المشتبه به ينوي الوصول إلى ميناء الجزيرة الخضراء عبر سفينة "فيري" المخصصة لنقل الركاب.

وأفادت مصادر أمنية إسبانية، في تصريحات لوكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن علامات التوتر كانت بادية على وجه السائق المغربي، الذي كان برفقته شخص آخر، مشيرة إلى أنه تم وضعهما تحت الحراسة النظرية، بأمر من قاضي الغرفة الأولى لمحكمة سبتة، في انتظار تعميق البحث معهما بشأن المنسوب إليهما.

وزادت المصادر ذاتها أنه تم إيداع المادة المحجوزة، التي تعادل قيمتها المالية 82 ألف يورو، في المركز الصحي التابع لإدارة مندوبية الحكومة المحلية للمدينة، مبرزة في السياق نفسه أن الموقوفين يواجهان تهما تتعلق بـ"الاتجار بالممنوعات ومحاولة تهريبها وتعريض حياة المواطنين للخطر".