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الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة استهدفت منزل مهاجر في سيدي قاسم

تفكيك عصابة استهدفت منزل مهاجر في سيدي قاسم

تفكيك عصابة استهدفت منزل مهاجر في سيدي قاسم
هسبريس من الرباط
السبت 12 يناير 2019 - 14:15

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سيدي قاسم على أنظار النيابة العامة المختصة شخصا راشدا وثلاثة قاصرين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في عملية سرقة بالكسر استهدفت منزلا مملوكا لأحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ذكر أن مصالح الأمن بمدينة سيدي قاسم قد توصلت بإشعار، من أحد المواطنين، مفاده اكتشاف الباب الخارجي لمسكن جاره، المقيم بالخارج، مشرعا في ساعة متأخرة من الليل، وهو ما استدعى إخطار المالك وإجراء المعاينات المكانية والخبرات التقنية الضرورية.

إجراءات البحث المنجزة، وفق المصدر ذاته، أسفرت عن استجلاء حقيقة النازلة، حيث تم توقيف أربعة من المتورطين الرئيسيين، من بينهم ثلاثة قاصرين، وتقديمهم أمام العدالة، بينما تم توقيف مشتبه فيه خامس ما يزال يخضع لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية.

وأضاف البلاغ أن هذه السرقة كانت موضوع شريط فيديو متداول على تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تتضمن تصريحات لمالك المنزل، وهي القضية التي تؤكد مصالح الأمن الوطني أنها أوقفت جميع المشتبه بهم الرئيسيين فيها، في انتظار ضبط باقي المتورطين في اقتناء وإخفاء المتحصلات والعائدات الإجرامية.

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