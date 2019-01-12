شرطة العيون توقف عصابة ناشطة في السرقة بالكسر

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعيون ستة مشتبه فيهم، خمسة من بينهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالكسر من داخل المحلات والمؤسسات التجارية.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث تورط المشتبه فيهم في ارتكاب سرقات عن طريق كسر الأقفال، استهدفت معظمها محلات تجارية بمختلف مناطق مدينة العيون ونواحيها، وهي الجرائم التي مكنتهم من الاستيلاء على بطائق لتعبئة الهاتف النقال ومعدات إلكترونية ومبالغ مالية، تبعاً لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

كما أوضح المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة في منزل أحد المشتبه فيهم، والذي لازالت التحريات جارية لتوقيفه، مكنت من حجز شاشات تلفاز من أحجام مختلفة، وأجهزة استقبال رقمية، فضلا عن حجز قطع من مخدر الشيرا وأداة لكسر الأقفال استعملت في ارتكاب بعض عمليات السرقة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و23 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية للراشدين، والمراقبة الشرطية للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ بينما تتواصل الأبحاث الميدانية المكثفة لتوقيف باقي المتورطين المفترضين في نشاط هذه العصابة الإجرامية.