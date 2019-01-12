مصرع عامل في مقلع لمواد البناء ضواحي اشتوكة

هسبريس من اشتوكة آيت باها

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، بمقلع لمواد البناء في الجماعة الترابية إمي إمقورن، ضواحي اشتوكة آيت باها، متأثرا بجروح ورضوض أصيب بها أثناء مباشرة عمله بالورش المذكور.

وأوردت مصادر هسبريس أن المفارق للحياة، الذي ينحدر من ضواحي إقليم أزيلال، انزلق بشكل مفاجئ بعد أن فقد توازنه، فسقط من أعلى تل بعلو خمسة أمتار، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وانتقلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ببيوكرى والسلطة المحلية بقيادة إمي إمقورن إلى مكان الحادثة، حيث جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة العامل، كما تم نقل جثته إلى مستودع الأموات.