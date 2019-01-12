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الرئيسية | حوادث | مصرع عامل في مقلع لمواد البناء ضواحي اشتوكة

مصرع عامل في مقلع لمواد البناء ضواحي اشتوكة

مصرع عامل في مقلع لمواد البناء ضواحي اشتوكة
هسبريس من اشتوكة آيت باها
السبت 12 يناير 2019 - 23:03

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، بمقلع لمواد البناء في الجماعة الترابية إمي إمقورن، ضواحي اشتوكة آيت باها، متأثرا بجروح ورضوض أصيب بها أثناء مباشرة عمله بالورش المذكور.

وأوردت مصادر هسبريس أن المفارق للحياة، الذي ينحدر من ضواحي إقليم أزيلال، انزلق بشكل مفاجئ بعد أن فقد توازنه، فسقط من أعلى تل بعلو خمسة أمتار، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وانتقلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ببيوكرى والسلطة المحلية بقيادة إمي إمقورن إلى مكان الحادثة، حيث جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة العامل، كما تم نقل جثته إلى مستودع الأموات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جواد ابير حد السوالم السبت 12 يناير 2019 - 23:23
نسأل الله الرحمان أن يرحمه أن يرحمه برحمته وان يلهم أهله الصبر والسلوان
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2 - جواد ابير السبت 12 يناير 2019 - 23:25
نسأل الله الرحمان الرحيم أن يرحمه برحمته الواسعة وان يلهم أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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