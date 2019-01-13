سائح فرنسي يفارق الحياة في حادثة سير بالحوز

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أسني في إقليم الحوز، بأمر من النيابة العامة المختصة، تحقيقا أوليا حول حادثة سير وقعت على مستوى الجماعة القروية ويركان، وأودت بحياة سائح فرنسي.

وإثر إشعارها بالخبر انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي،إلى مكان الحادثة من أجل جمع كل المعطيات بخصوص ظروف وملابسات وقوعها.

وقالت مصادر هسبريس إن الفرنسي، الذي يبلغ من العمر 50 عاما، كان رفقة مجموعة من الأجانب في جولة سياحية على متن دراجات نارية رباعية العجلات، فارتطم بحافلة، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة المختصة، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمراكش لإخضاعها للتشريح الطبي.