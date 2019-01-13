24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مجهولون يستغلون "جريمة شمهروش" للتحرّش بمسلمين في ألمانيا (5.00)

  2. أطباق 2969 الفريدة (5.00)

  3. بمناسبة "إيض يناير" .. هسبريس تتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة (5.00)

  4. استعمال المبيدات ينشر "الموت البطيء" بين عمال القطاع الزراعي (5.00)

  5. مشاركة 300 ألف مغربي في "قرعة الهجرة الأمريكية" السنة الماضية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حبلى من جنوب الصحراء تضع مولودا في العراء

حبلى من جنوب الصحراء تضع مولودا في العراء

حبلى من جنوب الصحراء تضع مولودا في العراء
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 13 يناير 2019 - 09:19

وضعت مهاجرة تتحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء مولودها في العراء، بعد أن داهمها المخاض بالقرب من "مدرسة الازدهار" بالمقاطعة الأولى بباشوية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وقال شهود عيان إن سكان المنطقة قاموا بمساعدة المرأة الحبلى من أجل وضع مولودها، مشيرين إلى أنها عاشت لحظات عصيبة، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة.

وقالت المصادر نفسهأ، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات المحلية لم تتدخّل لضمان سلامة المهاجرة نفسها أو مولودها.

وربط مواطنون الاتصال بسيارة الإسعاف التي تأخّرت في الحظور بدورها، قبل أن يتم نقل الأم والوليد إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.