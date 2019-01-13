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كُتّاب وآراء
حبلى من جنوب الصحراء تضع مولودا في العراء
وضعت مهاجرة تتحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء مولودها في العراء، بعد أن داهمها المخاض بالقرب من "مدرسة الازدهار" بالمقاطعة الأولى بباشوية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها.
وقال شهود عيان إن سكان المنطقة قاموا بمساعدة المرأة الحبلى من أجل وضع مولودها، مشيرين إلى أنها عاشت لحظات عصيبة، لا سيما مع انخفاض درجات الحرارة.
وقالت المصادر نفسهأ، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات المحلية لم تتدخّل لضمان سلامة المهاجرة نفسها أو مولودها.
وربط مواطنون الاتصال بسيارة الإسعاف التي تأخّرت في الحظور بدورها، قبل أن يتم نقل الأم والوليد إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى.