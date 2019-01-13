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كُتّاب وآراء
إشهار سلاح أمني يوقف شخصا مخدرا بوزان
اضطر شرطيان يعملان بفرقة الشرطة القضائية بمدينة وزان لإشهار أسلحتهما دون أن يضطرا لاستخدامها، في تدخل لإيقاف شخص كان في حالة تخدير متقدمة وحالة اندفاع قوية.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن الشخص المعني، من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات، أبدى مقاومة عنيفة وعرّض حياة عناصر الأمن لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.
وأورد البلاغ أن المشتبه فيه كان يحوز سكينا من الحجم الكبير في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين، مؤكدا أنه أبدى عدم الامتثال؛ وهو ما اضطر عناصر الشرطة لإشهار أسلحتها الوظيفية، قبل أن يجري إيقافه وتجريده من السلاح الأبيض.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث؛ الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
الحل هو اطلاق الرصاص دون قتلهم .يجب ان يصابوا بالرصاص بحيث يصبحون عاجزين كي يكونوا عبرة لغيرهم.