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الرئيسية | حوادث | إشهار سلاح أمني يوقف شخصا مخدرا بوزان

إشهار سلاح أمني يوقف شخصا مخدرا بوزان

إشهار سلاح أمني يوقف شخصا مخدرا بوزان
هسبريس من الرباط
الأحد 13 يناير 2019 - 13:10

اضطر شرطيان يعملان بفرقة الشرطة القضائية بمدينة وزان لإشهار أسلحتهما دون أن يضطرا لاستخدامها، في تدخل لإيقاف شخص كان في حالة تخدير متقدمة وحالة اندفاع قوية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن الشخص المعني، من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة والاتجار في المخدرات، أبدى مقاومة عنيفة وعرّض حياة عناصر الأمن لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأورد البلاغ أن المشتبه فيه كان يحوز سكينا من الحجم الكبير في ظروف من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين، مؤكدا أنه أبدى عدم الامتثال؛ وهو ما اضطر عناصر الشرطة لإشهار أسلحتها الوظيفية، قبل أن يجري إيقافه وتجريده من السلاح الأبيض.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث؛ الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جواد ابير الأحد 13 يناير 2019 - 13:25
هذا القوم لا ينفع معهم الا الرصاص الحي خصوصا المسلحون والمقرقبين ولا حول ولا قوة الا بالله والله يتوب على من تاب والا اما الموت أو الجنون أو التشرد مع الأسف الشديد.
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2 - سكينة من عمان الأحد 13 يناير 2019 - 13:28
تفرعنو شمكرا عندنا في بلادنا خسو يتربا باش ادير عقلو مزيان مالو علا حلتو
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3 - المهاجر الأحد 13 يناير 2019 - 13:34
كل المهاجرين بأروبا يفرحون عند سماع متل هاته الأخبار التي تصب في توفير الأمن والأمان بالبلاد ....الشرطي يجب أن يستخدم سلاحه الوضيفي متى سمحت الفرصة بدلك ....كل من طلب منه رجل الأمن أن يضع السلاح الأبيض ولم يمتتل ...يجب أن يقرأ الفاتحة على نفسه ...والشرطى عند إطلاق النار لا يجب على القضاء أن يتابعه متل كل الول العضمى. ..بل يجب لن يوشحونه بوسام الشجاعة ...لأنه خلص المجتمع من جرتومة قاتلة ...وأقول للحقوقيون اللدين يدافعون عنهم أتمنى لهم أن يضبطهم شمكار في درب مغلوق وسترون بأم اعينكم حنان الشمكارة. ...سيعطونكم الورد
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4 - Nabil الأحد 13 يناير 2019 - 13:38
للاسف هذا هو الحل لايقاف المجرمين.
الحل هو اطلاق الرصاص دون قتلهم .يجب ان يصابوا بالرصاص بحيث يصبحون عاجزين كي يكونوا عبرة لغيرهم.
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