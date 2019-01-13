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الرئيسية | حوادث | جنس ومخدرات وبلاغ كاذب وراء توقيفات بتيكيوين

جنس ومخدرات وبلاغ كاذب وراء توقيفات بتيكيوين

جنس ومخدرات وبلاغ كاذب وراء توقيفات بتيكيوين
هسبريس من الرباط
الأحد 13 يناير 2019 - 14:09

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بتيكيوين، التابعة لولاية أمن أكادير، من إيقاف امرأة وشقيقها وشخص ثالث؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالعلاقة الجنسية غير الشرعية وحيازة مخدر الشيرا والتبليغ عن جريمة وهمية.

مصالح الأمن الوطني تفاعلت بشكل سريع مع شريط فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يزعم فيه شخص أنه محتجز من طرف سيدة وشقيقها داخل منزلها، مع إشهاره لقطع من مخدر الشيرا يدعي العثور عليها بين أغراضها.

الأبحاث والتحريات المفعلة في القضية مكنت من تحديد المنزل، حيث جرى إيقاف الشخص الذي يظهر في الشريط ومالكة المنزل وشقيقها؛ وذلك بعدما أظهرت التحريات الأولية أن الأمر لا يتعلق بجريمة احتجاز وإنما بخلافات ناتجة عن علاقة خارج إطار الزوجية، وهو ما دفع المصرح إلى افتعال واقعة الاحتجاز وتصوير الشريط المذكور وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بالمنزل عن حجز كمية من مخدر الشيرا، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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