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كُتّاب وآراء
قضاء الاستئناف بمراكش يحقق في محاولة اغتصاب
أحالت عناصر الدرك الملكي التابع لمركز لتامصلوحت بإقليم الحوز، اليوم الأحد، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شابا يلقب بالزكروز، من ذوي السوابق القضائية، من أجل محاولة اغتصاب فتاة من زوار ضريح سيدي عبد الله بن حساين.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الشاب المعني اعترض طريق فتاة قادمة من حي "عين ايطي" بمقاطعة النخيل التابعة لمدينة مراكش، لزيارة الضريح الذي يوجد بمركز الجماعة، وعند مغادرتها تحرش بها.
وأضافت المصادر نفسها أن رفض الفتاة المذكورة لسلوك هذا الشاب جعله يوجه إليها ضربة قوية أفقدتها الوعي، وشرع في نزع ملابسها من أجل الاعتداء عليها؛ لكن دورية لعناصر الدرك الملكي كانت في جولة روتينية، حلت بمكان هذا الحادث، أنقذتها في آخر لحظة.
وأشرفت عناصر الدرك الملكي على نقل الشابة المصابة إلى مستعجلات مستشفى محمد السادس بمراكش، لتلقي العلاجات الضرورية.