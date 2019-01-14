رشق بالحجارة يهشم سيارات في مدخل بيوكرى

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تعرّض ما لا يقل عن خمس سيارات للرشق بالحجارة خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، على مستوى الطريق الجهوية رقم 5 الرابطة بين آيت باها وبيوكرى، في المدخل الشرقي للجماعة الترابية بيوكرى.

وأُصيبت العربات المستهدفة بأضرار مادية طالت الهياكل والواقيات الزجاجية، وتقدّم المتضررون بشكايات إلى المصالح الدركية والأمنية المختصة التي باشرت، في حينه، عملية تمشيط واسعة للمنطقة دون التمكن من الوصول إلى الواقف أو الواقفين المحتملين وراء ذلك.

وقد سبق أن شهدت المداخل الأربعة لمدينة بيوكرى عمليات مماثلة خلال الأشهر القليلة الماضية، أسفرت عن تعرّض العشرات من السيارات للرشق بالحجارة ليلا. ومازالت التحريات متواصلة من أجل تحديد هوية الواقفين المحتملين وراءها ودوافع الإقدام على ذلك.