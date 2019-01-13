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الرئيسية | حوادث | كمين الدرك الملكي ينهي نشاط مروج مخدرات بتنغير

كمين الدرك الملكي ينهي نشاط مروج مخدرات بتنغير

كمين الدرك الملكي ينهي نشاط مروج مخدرات بتنغير
هسبريس من تنغير
الأحد 13 يناير 2019 - 21:15

أفلح كمين نصبته مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، بتنسيق مع المركز الترابي تغزوت، في توقيف أحد أكبر مروجي المخدرات بمدينة تنغير ونواحيها، بعد محاصرته بأحد الحقول الفلاحية الواقعة بدوار ايت محمد بجماعة تودغى السفلى، إقليم تنغير.

وكان الموقوف، "ا. س"، في عقده الثالث، المنحدر من الدوار سالف الذكر، موضوع مذكرات البحث عدة على الصعيد الوطني، صادرة عن جهازي الدرك الملكي والأمن الوطني، لتورطه في ترويج الممنوعات، كما أنه كان موضوع العشرات من الشكايات التي وضعتها الساكنة المحلية.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، من مصدر قضائي، فإن الموقوف تم تقديمه اليوم الأحد أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، من أجل ما نسب إليه، وتقرر توجيهه إلى السجن المحلي بورزازات لمحاكمته وفق الفصول القانونية المتابع من أجلها.

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