سيارة رباعية الدفع تصرع تلميذة في نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

لقيت تلميذة قاصر مصرعها على الفور، مساء أمس الأحد، بعد تعرّضها لحادثة سير إثر صدمها من قبل سيارة رباعية الدفع على مستوى الطريق السيار في النقطة الكيلومترية 93 بناحية أولاد بوزيري، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس من مكان الحادثة بأن الهالكة "ز. ل"، المزدادة سنة 2003 بدوار أولاد المكي قيادة أولاد بوزيري، إقليم سطات، كانت رفقة أحد أفراد عائلتها على مستوى الطريق السيار الرابطة بين سطات ومراكش لجمع الحطب قصد التدفئة بسبب موجة انخفاض درجة الحرارة التي تعرفها المنطقة، إلا أن سيارة متجهة نحو مراكش دهستها بعدما كانت تحاول عبور الطريق وأردتها جثة هامدة على الفور.

وانتقلت عناصر من كوكبة الدراجات التابعة لسرية الدرك الملكي بسطات، وممثل عن السلطات المحلية، إلى عين المكان، وتمت معاينة جثة الهالكة قبل توجيهها بواسطة سيارة نقل أموات خاصة إلى مستودع الجثث بمستشفى سطات قصد المعاينة أو التشريح، حسب تعليمات النيابة العامة المختصة، لفائدة البحث القضائي المفتوح لكشف ملابسات وقوع الحادث المميت.