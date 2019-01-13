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كُتّاب وآراء
توقيف نيجيري في مطار البيضاء لتهريبه الكوكايين
تواصل عناصر الأمن بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء إحباط عمليات تهريب الكوكايين والمخدرات بأنواعها. وكانت آخر عملية تم إحباطها زوال اليوم الأحد، بعد أن تمكنت عناصر الأمن من توقيف مواطن من جنسية نيجيرية، يبلغ من العمر 36 سنة، متلبسا بمحاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين، وفق ما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها توصلت به هسبريس.
وقد تم توقيف المشتبه به مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساو باولو بالبرازيل، حيث مكنت عملية التفتيش من العثور على خمسة كيلوغرامات و130 غراما من الكوكايين، كانت مخبأة داخل أغطية ضمن أمتعته الشخصية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.