نفوق أغنام واعتداء على مواطن بجماعة بلفاع

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

استمعت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لدرك بلفاع إلى شخص يتحدّر من دوار تقسبيت، التابع لجماعة بلفاع بضواحي اشتوكة آيت باها، على إثر الاعتداء عليه من طرف رعاة رحل استقروا بالمنطقة، حيث تسببوا له في جرح غائر في رأسه، فضلا عن إلحاق أضرار مادية فادحة بسيارته.

ووفق إفادات استقتها هسبريس من مصادر متطابقة، فقد قصد الشخص المعتدى عليه، بعد زوال أمس الأحد، رحّلا من أجل ثنيهم عن إلحاق الضرر بمستغلاته الزراعية، فتطور الأمر إلى الاعتداء عليه.

وفي جانب آخر، تقدّم رحّل، يستقرون بمنطقة بلفاع، بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي، معزّزة بصور، حول نفوق نحو 40 رأس غنم في ملكيتهم، حيث شكّكوا في تعريضها للتسمم، لا سيما أنهم وجدوا أعلافا سامة بالقرب من مكان نفوق الأغنام. وقد تم فتح تحقيق قضائي من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة.