24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:21
|18:44
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منصب سفير أمريكي "مطلوب" في المغرب .. وترامب "يتجاهل" إفريقيا
- قانون الجمعيات يكرس هيمنة السلطة في الجزائر
- حقوقيون إسبان يتهمون المغرب بإيذاء مهاجرين
- حملة طبية مجانية تداوي مئات الفقراء في الحوز
- مابيدي يحسم الجدل بخصوص رحيله عن الرجاء
"مركز الذاكرة" يستقبل السنة الأمازيغية الجديدة بإرساء حوار الثقافات (5.00)
الفولكلور والاستعراضات يؤثثان احتفالات أمازيغ الجزائر بالعام الجديد (5.00)
عدنان ينقل مسرّة القراءة وصداقة الكتاب من "قناة البريهي إلى الغد" (3.50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نفوق أغنام واعتداء على مواطن بجماعة بلفاع
استمعت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لدرك بلفاع إلى شخص يتحدّر من دوار تقسبيت، التابع لجماعة بلفاع بضواحي اشتوكة آيت باها، على إثر الاعتداء عليه من طرف رعاة رحل استقروا بالمنطقة، حيث تسببوا له في جرح غائر في رأسه، فضلا عن إلحاق أضرار مادية فادحة بسيارته.
ووفق إفادات استقتها هسبريس من مصادر متطابقة، فقد قصد الشخص المعتدى عليه، بعد زوال أمس الأحد، رحّلا من أجل ثنيهم عن إلحاق الضرر بمستغلاته الزراعية، فتطور الأمر إلى الاعتداء عليه.
وفي جانب آخر، تقدّم رحّل، يستقرون بمنطقة بلفاع، بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي، معزّزة بصور، حول نفوق نحو 40 رأس غنم في ملكيتهم، حيث شكّكوا في تعريضها للتسمم، لا سيما أنهم وجدوا أعلافا سامة بالقرب من مكان نفوق الأغنام. وقد تم فتح تحقيق قضائي من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة.