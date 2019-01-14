دراجة نارية تجر حارس أمن إلى الحراسة النظرية

هسبريس من الرباط

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة التابعة لولاية أمن طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الاثنين، مع موظف شرطة برتبة حارس الأمن، يعمل بمدينة تطوان، وذلك للاشتباه في مشاركته في قضية انتحال صفة ينظمها القانون وسرقة دراجة نارية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن شخصا يعرض دراجته النارية للبيع على شبكة الانترنت كان قد سجل شكاية مباشرة أمام ديمومة الشرطة، يدعي فيها أن شخصا مرفوقا بشرطي قام بامتطاء الدراجة المعروضة للبيع والفرار، بعدما أوهمه أنه سينقلها إلى مقر الأمن للتحقق من وضعيتها القانونية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث مكنت من استرجاع الدراجة النارية التي تم العثور عليها بالشارع العام في محيط مقر ديمومة الشرطة، بينما تم إخضاع الشرطي لتدبير الحراسة النظرية للتحقيق في الأفعال المنسوبة إليه، في حين لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثاني الذي لازال في حالة فرار.