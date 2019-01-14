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كُتّاب وآراء
شخص يحرق جسمه قرب مقر الأمن الإقليمي بطانطان
فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، اليوم الاثنين، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات إقدام شخص، من ذوي السوابق القضائية العديدة، على إضرام النار عمدا في جسده بالشارع العام بالقرب من مقر المنطقة الأمنية بالمدينة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن "المعني بالأمر صب على جسده كمية من البنزين، وأضرم النار في جسده بالشارع العام، اليوم الاثنين، لأسباب لازالت غير معلومة، وذلك قبل أن يلوذ بمقر المنطقة الأمنية حيث تمكن عناصر الأمن المكلفين بالحراسة الثابتة من إطفاء النار ونقل المعني بالأمر إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية".
ووفق المصدر نفسه فقد تم الاحتفاظ بالشخص المصاب تحت الحراسة الطبية بقسم العناية المركزة في المستشفى، بعدما أصيب بحروق في أطرافه العلوية ووجهه، وذلك "في انتظار استقرار حالته الصحية ليتسنى البحث معه وتحديد ظروف وملابسات إضرامه النار عمدا في جسده، في حين تتواصل عملية الاستماع للشهود بمن فيهم أفراد عائلته"، وفق البلاغ.