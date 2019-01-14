24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أشهر صانع طاجين بالبيضاء (5.00)

  2. مقاولات تقنع مستثمرين أجانب بتسويق الدراجات الكهربائية بالمغرب (5.00)

  3. "مارتشيكا" تبدع "رماس" أمام مغاربة فرانكفورت (5.00)

  4. "مركز الذاكرة" يستقبل السنة الأمازيغية الجديدة بإرساء حوار الثقافات (4.50)

  5. إندونيسيا تطمئن مرضى السيدا حول توفر الدواء (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | بوريطة يدخل على خطّ اتهام سفير المغرب في غانا بالتحرش الجنسي

بوريطة يدخل على خطّ اتهام سفير المغرب في غانا بالتحرش الجنسي

بوريطة يدخل على خطّ اتهام سفير المغرب في غانا بالتحرش الجنسي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 14 يناير 2019 - 14:00

أرسلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، لجنة مركزية إلى العاصمة الغينية أكرا للتحقيق في شكاية تتهم محمد فرحات، سفير المملكة المغربية بجمهورية غانا، بالتحرش الجنسي، وفق ما كشفته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وتوصلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بشكاية من سيدة تشتغل عونا محليا بسفارة المغرب بغانا تتهم السفير فرحات بتحرش جنسي، وعلى إثر تلك الشكاية أرسلت مصالح الوزارة لجنة تتكون من محققين للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء في شكاية التحرش، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، أنه في يوم 11 دجنبر الماضي طلب السفير سالف الذكر من المشتكية القدوم إلى مكتبه لإعداد القهوة، بينما كانت كاتبته الخاصة تقوم بفحوصات طبية تتعلق بالحمل.

وتضيف العون المحلي، في رسالتها باللغة الإنجليزية، أنه بعد تقديمها للقهوة شرع المسؤول الدبلوماسي المغربي يتغزل فيها ويلمس أطرافا من جسدها وقدم لها إغراءات من قبيل عرض يتعلق بإجراء فترة تدريب لمدة شهر في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط.

وأشارت المشتكية إلى أنه "خلال فترة أسبوع واحد تعرضت للتحرش الجنسي مرتين على يد السفير المغربي، ولا يوجد أي مؤشر أن هذه المضايقات ستتوقف قريبا، لذلك قررت تقديم استقالتي من السفارة".

وناشدت العون المحلي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط من أجل التحرك لوقف مثل هذه الممارسات، التي يمكن أن يكون ضحية لها عاملات وموظفات جديدات بمصالح السفارة.

وكان الملك محمد السادس عين محمد فرحات، في أبريل 2018، سفيرا للمغرب بجمهورية غانا. وتقلد فرحات العديد من المسؤوليات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ فقد شغل، على الخصوص، منصب رئيس قسم المعارض بمديرية الدراسات والتنسيق القطاعي ورئيس قسم نزع السلاح بمديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وتولى المسؤول ذاته منصب القائم بالأعمال في سفارة المغرب بجمهورية إفريقيا الوسطى، وشغل منصب رئيس بعثة بسفارة المغرب بالصين، ونائب رئيس بعثة بسفارة المغرب بفرنسا سنة 2017.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - م المصطفى الاثنين 14 يناير 2019 - 14:18
جميل ما قامت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون للوقوف على حيثيات هذه النازلة.
فإذا كانت هذه الاتهامات ثابتة في حق هذا السفير، فمن المؤكد أن هذا الرجل سحزم حقائبه للعودة إلى الرباط لاتخاذ التدابير القانونية في حقه، والتي سيندم على ما قام به حيث لا ينفع الندم. أما إن كانت مجرد اتهامات واهية في حق هذا السفير ، فتلك مسألة اخرى...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - الفاسدين ينجبون الفساد.. الاثنين 14 يناير 2019 - 14:18
هده نتائج سياسة المحاباة و*باك صاحبي*واعطاء المسؤولية للانساب و المعارف لا الكفاءات..كل متملق وسمسار يترقى في هدا البلد وكل مستحق ومجد يحارب..يقال ان الماني عرض عليه خياران.الخيار الاول ان يقدم بلده ويرقيها ويساهم في تقدمها والخيار الثاني ان يخدم مصالحه الشخصية ويتقلد المناصب ويغتني بسرعة.فضل الالماني الخيار الاول فتقدمت بلاده وحازت على المراتب الاولى عالميا.عرض نفس الخياران على مغربي فقال*انا وضعيتي كوضعية الالماني الدي سبقني ولكن مادام الخيار الاول قد سبقني اليه الالماني فلم يتبق لي الا الخيار الثاني...والفاهم يفهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مهاجر الاثنين 14 يناير 2019 - 14:22
الله اعلم نتمنى تكونو هنا كاميرات حتى يتضح إن كان هناك تحرش ام تصفيات حسابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ber nour الاثنين 14 يناير 2019 - 14:25
حتى فيروس التحرش وصل حتى السفراء ديالنا مبروك علينا ونعمة سفير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مواطن الاثنين 14 يناير 2019 - 14:27
الحكومة المغربية بكل كوادرها اشتهرت بالفساد و النفاق في العالم بأكمله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - Said-Casablanca الاثنين 14 يناير 2019 - 14:27
Il faut nettoyer toutes les administrations publique de toute sortes d'anarchie, corruption, abus sexuel, ....tant que le Maroc n'applique pas les lois sur toute les crimes commis, surtout contre les haut fonctionnaires d'Etat, alors notre pays ne va jamais progresser,...il y a des pays africains qui sont devenu plus moderne, et démocratique que le Maroc
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - Ziryab الاثنين 14 يناير 2019 - 14:30
"وجاء في شكاية التحرش، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، أنه في يوم 11 دجنبر الماضي طلب السفير سالف الذكر من المشتكية القدوم إلى مكتبه لإعداد القهوة"
هل هذه المرأة موظفة أم خادمة لتهيئ القهوة و الإعتناء برغبات السفير اللجنسية ؟ لماذا لا يهئ القهوة بنفسه ؟ و ما الفرق بينه و بين الوزيرة السوييدية التي صورتها قناة تلفزية و هي تكوي ملابسها بنفسها بمقر عملها أثناء الإستراحة. كما تتناول غذاءها مع عاملات النظافة على نفس المائدة، و تستعمل المواصلات العمومية في تنقلاتها رغم أن السويد دولة غنية ؟
هذه التصرفات التي تجعل المسؤول و يتصرف و كأنه فيي بيته يعامل الموظف كخادم تحت تصرفه و تدفعهم إلى تجاوزات أخلاقية.
سنرى كيف سيتعامل اللقضاء مع خدام الدولة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - سفير المصالح الشخصية الاثنين 14 يناير 2019 - 14:31
فضيحة بكل المقاييس، هؤلاء هم النخبة فكيف الحال بغالبية الشعب من الفقراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.