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كُتّاب وآراء
بوريطة يدخل على خطّ اتهام سفير المغرب في غانا بالتحرش الجنسي
أرسلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، لجنة مركزية إلى العاصمة الغينية أكرا للتحقيق في شكاية تتهم محمد فرحات، سفير المملكة المغربية بجمهورية غانا، بالتحرش الجنسي، وفق ما كشفته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.
وتوصلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بشكاية من سيدة تشتغل عونا محليا بسفارة المغرب بغانا تتهم السفير فرحات بتحرش جنسي، وعلى إثر تلك الشكاية أرسلت مصالح الوزارة لجنة تتكون من محققين للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاء في شكاية التحرش، التي حصلت هسبريس على نسخة منها، أنه في يوم 11 دجنبر الماضي طلب السفير سالف الذكر من المشتكية القدوم إلى مكتبه لإعداد القهوة، بينما كانت كاتبته الخاصة تقوم بفحوصات طبية تتعلق بالحمل.
وتضيف العون المحلي، في رسالتها باللغة الإنجليزية، أنه بعد تقديمها للقهوة شرع المسؤول الدبلوماسي المغربي يتغزل فيها ويلمس أطرافا من جسدها وقدم لها إغراءات من قبيل عرض يتعلق بإجراء فترة تدريب لمدة شهر في مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط.
وأشارت المشتكية إلى أنه "خلال فترة أسبوع واحد تعرضت للتحرش الجنسي مرتين على يد السفير المغربي، ولا يوجد أي مؤشر أن هذه المضايقات ستتوقف قريبا، لذلك قررت تقديم استقالتي من السفارة".
وناشدت العون المحلي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالرباط من أجل التحرك لوقف مثل هذه الممارسات، التي يمكن أن يكون ضحية لها عاملات وموظفات جديدات بمصالح السفارة.
وكان الملك محمد السادس عين محمد فرحات، في أبريل 2018، سفيرا للمغرب بجمهورية غانا. وتقلد فرحات العديد من المسؤوليات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ فقد شغل، على الخصوص، منصب رئيس قسم المعارض بمديرية الدراسات والتنسيق القطاعي ورئيس قسم نزع السلاح بمديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وتولى المسؤول ذاته منصب القائم بالأعمال في سفارة المغرب بجمهورية إفريقيا الوسطى، وشغل منصب رئيس بعثة بسفارة المغرب بالصين، ونائب رئيس بعثة بسفارة المغرب بفرنسا سنة 2017.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
فإذا كانت هذه الاتهامات ثابتة في حق هذا السفير، فمن المؤكد أن هذا الرجل سحزم حقائبه للعودة إلى الرباط لاتخاذ التدابير القانونية في حقه، والتي سيندم على ما قام به حيث لا ينفع الندم. أما إن كانت مجرد اتهامات واهية في حق هذا السفير ، فتلك مسألة اخرى...
هل هذه المرأة موظفة أم خادمة لتهيئ القهوة و الإعتناء برغبات السفير اللجنسية ؟ لماذا لا يهئ القهوة بنفسه ؟ و ما الفرق بينه و بين الوزيرة السوييدية التي صورتها قناة تلفزية و هي تكوي ملابسها بنفسها بمقر عملها أثناء الإستراحة. كما تتناول غذاءها مع عاملات النظافة على نفس المائدة، و تستعمل المواصلات العمومية في تنقلاتها رغم أن السويد دولة غنية ؟
هذه التصرفات التي تجعل المسؤول و يتصرف و كأنه فيي بيته يعامل الموظف كخادم تحت تصرفه و تدفعهم إلى تجاوزات أخلاقية.
سنرى كيف سيتعامل اللقضاء مع خدام الدولة.