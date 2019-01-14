الغموض يلفّ انتحار شاب شنقا ضواحي اشتوكة‎

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

عَثَرَ مواطنون على جثة شاب معلقة بشجرة بدوار "آيت مبارك أوحمو" بقبيلة "آيت عمر"، التابعة للجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، حيث جرى ربط الاتصال بخليفة قائد قيادة بلفاع، الذي أخطر المصالح الدركية بالواقعة.

وحسب مصدر هسبريس، فإن الضحية وُجد جثة هامدة في ظروف غامضة، قبل أن تنتقل مصالح الدرك الملكي إلى مكان الحادث، لفتح تحقيق في الموضوع من أجل جمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة المختصة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن جثة الهالك وجدت معلقة ومربوطة إلى جذع شجرة بالدوار سالف الذكر، وقد جرى توجيهها صوب مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي من أجل الكشف عن الظروف والملابسات والأسباب الحقيقية الواقفة وراء مفارقته للحياة.

واستنكر مواطنون، في إفادات متفرقة لهسبريس، غياب قائد قيادة بلفاع عن عدد من الأحداث التي شهدتها المنطقة، و"انعدام سياسة تواصلية حقيقية وجدية مع مختلف فعاليات المنطقة، من أجل حلحلة عدد من القضايا الشائكة، كملف الرعي الجائر والتعمير وغير ذلك"، حيث "تم ربط الاتصال به قصد إخطاره بواقعة الانتحار؛ لكن هاتفه بدون مجيب"، على حدّ تعبيرهم.