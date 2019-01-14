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كُتّاب وآراء
شابة تحاول الانتحار عبر كيس بلاستيكي في برشيد
أقدمت شابّة في عقدها الثالث، اليوم الإثنين، على خنق نفسها بواسطة كيس بلاستيكي، في محاولة انتحار فاشلة، لأسباب مجهولة شكّلت موضوع بحث من قبل الضابطة القضائية بالأمن الإقليمي لبرشيد.
وحسب مصادر هسبريس فإن الفتاة المزدادة سنة 1990 نقلت على وجه السرعة نحو المستشفى الإقليمي ببرشيد، لتلقي الإسعافات الضرورية وإنقاذ حياتها.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية ببرشيد في المحيط الاجتماعي للثلاثينية عن كشف معاناتها من اضطرابات نفسية، ليتم تحويلها إلى قسم الطب النفسي بمستشفى الرازي ببرشيد للاختصاص، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.