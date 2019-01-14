ترويج "الماحيا" يورّط خمسينيّا بالقصر الكبير

هسبريس من الرباط

تمكنت مصلحة الشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير، مساء الاثنين، من توقيف شخص يُشتبه في تورطه بترويج مسكر "ماء الحياة".

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف "ر.م" من مواليد 1965، كان أجيرا بالديار الإسبانية، وقد جرى توقيفه بالحي السكني السلام، فيما تم ضبط كمية من "الماحيا" داخل منزله.

وأضافت المصادر ذاتها أن كمية المشروب الكحولي المضبوطة بلغت حوالي 50 لترا معدّا للترويج، بالإضافة على حجز أزيد من 300 كيلوغرام من التمور المتخمّرة، وسكين من الحجم الكبير، وعدد من المعدات التي تُستخدم في تقطير ماء الحياة.

وجرى وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تجريه الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمه أمام العدالة ومتابعته بحسب المنسوب إليه.