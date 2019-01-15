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الرئيسية | حوادث | "إجرام المشجعين" يطيح بـ14 شخصا في مدينة سلا

"إجرام المشجعين" يطيح بـ14 شخصا في مدينة سلا

"إجرام المشجعين" يطيح بـ14 شخصا في مدينة سلا
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 11:35

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا أوقفت أربعة عشر شخصا، من ضمنهم خمسة قاصرين، للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف عن طريق الرشق بالحجارة وإلحاق أضرار مادية بممتلكات خاصة والسرقة.

وأوضح بلاغ للمديرية أن "الأشخاص الموقوفين محسوبون على فصائل أنصار ومشجعي فريقين محليين، وقد كانوا يتبادلون الرشق بالحجارة والعنف على مستوى حي بطانة بمدينة سلا، مما تسبب في تكسير الواقيات الزجاجية لثلاث سيارات خاصة كانت مستوقفة بعين المكان، وإلحاق أضرار مادية بنوافذ ثلاثة منازل بالحي".

كما أضاف المصدر أن ما جرى أسفر عن إصابة امرأة برضوض على مستوى الظهر وتعريضها لسرقة هاتفها النقال، بينما العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني أسفرت عن توقيف أربعة عشر شخصا من المتشاجرين، نتيجة خلافات سابقة بينهم حول تشجيع فريقين لكرة القدم، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتشخيص هويات كل المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية من أجل توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.

"تم إيداع الأشخاص الرشداء الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الإجرامية"، وفق البلاغ.

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