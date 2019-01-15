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الرئيسية | حوادث | الاحتجاز والجنس يجران شابة إلى الحراسة النظرية

الاحتجاز والجنس يجران شابة إلى الحراسة النظرية

الاحتجاز والجنس يجران شابة إلى الحراسة النظرية
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 17:34

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة بوزنيقة من توقيف امرأة، تبلغ من العمر 23 سنة، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالاحتجاز والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والعلاقة الجنسية غير الشرعية وعدم التبليغ عن جناية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت كان قد وثق لعملية احتجاز شخص داخل أحد المنازل، مع تعريضه للعنف من طرف عدة أشخاص من بينهم نساء، فضلا عن تصوير تلك الوقائع بواسطة كاميرا الهاتف المحمول، مؤكدة أن مصالح الأمن تفاعلت مع الشريط بجدية وسرعة، وفتحت في شأنه بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأشار المصدر إلى أن إجراءات البحث أسفرت عن تحديد مكان وزمان ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي وقعت بمنزل كائن بمدينة بوزنيقة في 22 دجنبر المنصرم، كما تم تشخيص هوية الضحية وتوقيف امرأة من بين المشتبه فيهم، حيث تبين أن دوافع الجريمة هي خلافات عرضية بسبب حالة السكر التي كانوا عليها، كما تم أيضا تشخيص هويات باقي المتورطين والذين يتواصل البحث من أجل توقيفهم.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ضبط باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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