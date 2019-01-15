24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4216:2218:4520:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المحكمة تمنح السراح المؤقت لممرضتي "الليمون" (5.00)

  2. واقع المستشفيات وخدمات الصحة في القرى يحاصر الدكالي بالبرلمان (5.00)

  3. فك العزلة يخرج جمعويين إلى الاحتجاج بسطات (5.00)

  4. قنصلية المملكة بـ"دين بوش" تكرم مغاربة هولندا (5.00)

  5. آمنة ماء العينين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في ترويج المخدرات

توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في ترويج المخدرات

توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في ترويج المخدرات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 13:15

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين، بينهما امرأة تبلغ من العمر 22 سنة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المرأة المشتبه فيها على متن حافلة للنقل، قادمة من مدينة طنجة، وتم العثور بحوزتها على 1498 من الأقراص المهلوسة ومخدر الإكستازي، وجرعات من الكوكايين، ومبلغ مالي يشتبه في كونه متحصل من عائدات الاتجار في المخدرات، وذلك قبل أن يتم ضبط المتورط الرئيسي في هذه القضية على مستوى المحطة الطرقية، والذي اتضح أنه موضوع أربع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف البلاغ أنه "تم العثور بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على مبلغ مالي وهواتف محمولة، والتي تم حجزها لفائدة البحث، بينما تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بمعية المشتبه فيها الثانية، وذلك رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - زكرياء المغربي الثلاثاء 15 يناير 2019 - 13:23
يجب وضع قائمة سوداء يصنف فيها بائعي وموروجي المخدرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.