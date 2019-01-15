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كُتّاب وآراء
توقيف شخصين يشتبه بتورطهما في ترويج المخدرات
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين، بينهما امرأة تبلغ من العمر 22 سنة، للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المرأة المشتبه فيها على متن حافلة للنقل، قادمة من مدينة طنجة، وتم العثور بحوزتها على 1498 من الأقراص المهلوسة ومخدر الإكستازي، وجرعات من الكوكايين، ومبلغ مالي يشتبه في كونه متحصل من عائدات الاتجار في المخدرات، وذلك قبل أن يتم ضبط المتورط الرئيسي في هذه القضية على مستوى المحطة الطرقية، والذي اتضح أنه موضوع أربع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأضاف البلاغ أنه "تم العثور بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على مبلغ مالي وهواتف محمولة، والتي تم حجزها لفائدة البحث، بينما تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية بمعية المشتبه فيها الثانية، وذلك رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة".