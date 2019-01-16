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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات و"القرقوبي" يحيل شابا على القضاء

ترويج المخدرات و"القرقوبي" يحيل شابا على القضاء

ترويج المخدرات و"القرقوبي" يحيل شابا على القضاء
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 16 يناير 2019 - 05:26

أحالت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش الثلاثاء، على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش شابا يبلغ من العمر 21 سنة، من أجل الترويج للمخدرات.

وكانت الدائرة الأمنية 10 بحي المحاميد التابع لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش أوقفت، منتصف ليلة يوم الأحد، الشاب المعني، بعدما توصلت بإخبارية بخصوص قدوم شخص من شمال المغرب بكمية مهمة من لفافات الكوكايين وعشرات العلب من حبوب الهلوسة.

وجاء إيقاف هذا الشاب بعد عملية تمشيط قامت بها فرق أمنية بمختلف شوارع حي المحاميد، من أجل إيقاف المشتبه فيه وإخضاعه للتفتيش؛ وهو ما أسفر عن ضبطه متلبسا بحمل المخدرات بحقيبته الرياضية.

وقالت مصادر هسبريس إن الموقوف المذكور قدم إلى مراكش على متن القطار وتوجه مباشرة إلى حي المحاميد من أجل تسليم الكمية المحجوزة إلى أحد المروجين، الذي كان سيغرق بها المنطقة المذكورة.

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