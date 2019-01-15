الانتماء إلى "داعش" يسقط مغربيا في جنوب إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، بـ"مانيلفا" التابعة لإقليم مالقة، في جنوب إسبانيا، القبض على شخص يحمل الجنسية المغربية يشتبه في انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي .

وأكدت الشرطة الوطنية الإسبانية، في بيان لها، أن هذا الشخص البالغ 27 سنة يشتبه أيضا في إشادته بالإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوضح نفس المصدر أن التحقيق كشف أن المشتبه به "حافظ على اتصالات عبر شبكة الإنترنت مع إرهابيين من داعش في المنطقة السورية، التي تسيطر عليها هذه المنظمة الإرهابية، والذي أعرب لهم عن استعداده للانضمام إليهم والقتال في صفوفهم " .

وقال البيان إن الشخص المعتقل لم يتمكن من الانتقال إلى الأراضي السورية بسبب الصعوبات الحالية التي تواجه التنظيم الإرهابي في هذا البلد ونقص الموارد المالية .

وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أن المشتبه به كثف، خلال الأشهر الأخيرة، من أنشطته الدعائية للإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، مشيرا إلى أن منشوراته كانت متطرفة بشكل متزايد.

وحسب المحققين فإن الشخص المعتقل "كان على استعداد لارتكاب هجوم إرهابي في أي مكان".