حوادث السير تقتل 13 شخصا في المدن المغربية

هسبريس - و.م.ع

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 1872 آخرون بجروح، إصابة 61 منهم بليغة، في 1423 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 07 إلى 13 يناير 2019.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألف و 847 مخالفة، وأنجزت 11 ألف و 704 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 25 ألف و 143 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و 603 ألف و 075 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4681 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6870 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 153 مركبة.