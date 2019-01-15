24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:42
|16:22
|18:45
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المحكمة تمنح السراح المؤقت لممرضتي "الليمون"
- تنقيب "حزب الله" عن مناجم الذهب بفنزويلا يورط الرئيس مادورو
- إسبانيا تعتقل العشرات في بطولة غير قانونية للديوك
- أسرة طفلة متوفاة تتهم مستشفى مكناس بـ"الإهمال"
- مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان"
مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان" (5.00)
واقع المستشفيات وخدمات الصحة في القرى يحاصر الدكالي بالبرلمان (5.00)
- سابقة بمحاكم المملكة .. حكم قضائي يعتبر "تبادل القُبل" خيانة زوجية - (92)
- رصيف الصحافة: أمريكا تُقيم حلفا بين المغرب وإسرائيل ضد إيران - (81)
- الداخلية للنقابات: زيادة 600 درهم "بزاف" .. والعرض الحكومي كافٍ - (81)
- أمزازي يكشف هجرة 600 مهندس مغربي كل سنة إلى خارج البلاد - (79)
- مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان" - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خلاف حول سيجارة ينتهي بجريمة قتل في سطات
وجّه شاب عشريني، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، طعنة قاتلة لغريمه بواسطة سكين، كانت كافية لإزهاق روحه بعد خلاف حول سيجارة بحي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دلاس" شرق مدينة سطات.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية غادر منزل أسرته ليلا من أجل تدخين السجائر؛ إلا أن خلافا وقع بينه وبين شاب عشريني، استلّ إثره المشتبه فيه سكينا ووجّه طعنة قاتلة إلى غريمه على مستوى الصدر، وغادر المكان إلى وجهة مجهولة.
وأضافت المصادر نفسها أن الجريمة استنفرت عناصر الضابطة القضائية وممثل السلطات المحلية، الذين انتقلوا إلى مكان وجود الضحية وعملوا على نقله صوب المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات من أجل إنقاذ حياته.
وزادت المصادر أن الطبيب المداوم قرّر إيداع الشاب قسم العناية المركزة، نظرا لخطورة الطعنة، إلا أنه فارق الحياة لحظات بعد ذلك، قبل أن يباشر الطاقم الطبي عملية جراحية مستعجلة، ليتمّ تحويل جثته إلى قسم الأموات بالمشفى نفسه، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي.
عناصر الضابطة القضائية شدّدت الخناق على المشتبه فيه بجميع الأماكن التي يتردّد عليها، حيث جرى إيقافه في اليوم نفسه، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي بأمر من النيابة العامة المختصة، لكشف الأسباب الحقيقية لارتكابه جريمة القتل في حق غريمه، وعرضه في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات للنظر في المنسوب إليه.