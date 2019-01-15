خلاف حول سيجارة ينتهي بجريمة قتل في سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

وجّه شاب عشريني، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، طعنة قاتلة لغريمه بواسطة سكين، كانت كافية لإزهاق روحه بعد خلاف حول سيجارة بحي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دلاس" شرق مدينة سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية غادر منزل أسرته ليلا من أجل تدخين السجائر؛ إلا أن خلافا وقع بينه وبين شاب عشريني، استلّ إثره المشتبه فيه سكينا ووجّه طعنة قاتلة إلى غريمه على مستوى الصدر، وغادر المكان إلى وجهة مجهولة.

وأضافت المصادر نفسها أن الجريمة استنفرت عناصر الضابطة القضائية وممثل السلطات المحلية، الذين انتقلوا إلى مكان وجود الضحية وعملوا على نقله صوب المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات من أجل إنقاذ حياته.

وزادت المصادر أن الطبيب المداوم قرّر إيداع الشاب قسم العناية المركزة، نظرا لخطورة الطعنة، إلا أنه فارق الحياة لحظات بعد ذلك، قبل أن يباشر الطاقم الطبي عملية جراحية مستعجلة، ليتمّ تحويل جثته إلى قسم الأموات بالمشفى نفسه، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي.

عناصر الضابطة القضائية شدّدت الخناق على المشتبه فيه بجميع الأماكن التي يتردّد عليها، حيث جرى إيقافه في اليوم نفسه، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي بأمر من النيابة العامة المختصة، لكشف الأسباب الحقيقية لارتكابه جريمة القتل في حق غريمه، وعرضه في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات للنظر في المنسوب إليه.