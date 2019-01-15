24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4216:2218:4520:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المحكمة تمنح السراح المؤقت لممرضتي "الليمون" (5.00)

  2. مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان" (5.00)

  3. واقع المستشفيات وخدمات الصحة في القرى يحاصر الدكالي بالبرلمان (5.00)

  4. أهرامات الجزائر تواصل كتمان "أسرار غامضة" (5.00)

  5. فك العزلة يخرج جمعويين إلى الاحتجاج بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | خلاف حول سيجارة ينتهي بجريمة قتل في سطات

خلاف حول سيجارة ينتهي بجريمة قتل في سطات

خلاف حول سيجارة ينتهي بجريمة قتل في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 20:10

وجّه شاب عشريني، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، طعنة قاتلة لغريمه بواسطة سكين، كانت كافية لإزهاق روحه بعد خلاف حول سيجارة بحي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دلاس" شرق مدينة سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية غادر منزل أسرته ليلا من أجل تدخين السجائر؛ إلا أن خلافا وقع بينه وبين شاب عشريني، استلّ إثره المشتبه فيه سكينا ووجّه طعنة قاتلة إلى غريمه على مستوى الصدر، وغادر المكان إلى وجهة مجهولة.

وأضافت المصادر نفسها أن الجريمة استنفرت عناصر الضابطة القضائية وممثل السلطات المحلية، الذين انتقلوا إلى مكان وجود الضحية وعملوا على نقله صوب المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات من أجل إنقاذ حياته.

وزادت المصادر أن الطبيب المداوم قرّر إيداع الشاب قسم العناية المركزة، نظرا لخطورة الطعنة، إلا أنه فارق الحياة لحظات بعد ذلك، قبل أن يباشر الطاقم الطبي عملية جراحية مستعجلة، ليتمّ تحويل جثته إلى قسم الأموات بالمشفى نفسه، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي.

عناصر الضابطة القضائية شدّدت الخناق على المشتبه فيه بجميع الأماكن التي يتردّد عليها، حيث جرى إيقافه في اليوم نفسه، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر تمهيدي بأمر من النيابة العامة المختصة، لكشف الأسباب الحقيقية لارتكابه جريمة القتل في حق غريمه، وعرضه في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك باستئنافية سطات للنظر في المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.