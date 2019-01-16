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عشريني ينهي حياته شنقا بـ"كرة السبع" في تطوان
الأربعاء 16 يناير 2019 - 09:27
أنهى شاب عشريني، حياته شنقا داخل منزل أسرته الواقع وسط حي "كرة السبع" بمدينة تطوان.
ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية، الذي يبلغ حوالي 28 سنة من عمره، وجد جثة هامدة معلقة داخل بيت أسرته في ظروف غامضة ولأسباب ما زالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية التي انتقلت إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة.
وقد جرى نقل جثمان المفارق للحياة إلى مستودع الأموات، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق لفك ملابسات الحادث وأسبابه.