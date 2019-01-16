24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2318:4620:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان" (5.00)

  2. أهرامات الجزائر تواصل كتمان "أسرار غامضة" (5.00)

  3. "إجرام المشجعين" يطيح بـ14 شخصا في مدينة سلا (5.00)

  4. إدارة مُركب مراكش تجرد الخسائر المادية للشغب (5.00)

  5. مخزني يعتدي على صحافي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عشريني ينهي حياته شنقا بـ"كرة السبع" في تطوان‬

عشريني ينهي حياته شنقا بـ"كرة السبع" في تطوان‬

عشريني ينهي حياته شنقا بـ"كرة السبع" في تطوان‬
أيوب صدور
الأربعاء 16 يناير 2019 - 09:27

أنهى شاب عشريني، حياته شنقا داخل منزل أسرته الواقع وسط حي "كرة السبع" بمدينة تطوان.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الضحية، الذي يبلغ حوالي 28 سنة من عمره، وجد جثة هامدة معلقة داخل بيت أسرته في ظروف غامضة ولأسباب ما زالت تحقق بشأنها الضابطة القضائية التي انتقلت إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة.

وقد جرى نقل جثمان المفارق للحياة إلى مستودع الأموات، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق لفك ملابسات الحادث وأسبابه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.