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كُتّاب وآراء
الغموض يلف وفاة شاب داخل شقة أرملة ببرشيد
أمرت النيابة العامة ببرشيد، اليوم الثلاثاء، بإجراء تشريح طبي لجثة أربعيني، بعدما فارق الحياة بشقة سيدة أرملة بحي جبران بمدينة برشيد، لكشف السبب الحقيقي وراء الوفاة لفائدة البحث القضائي المفتوح في النازلة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الهالك، المزداد سنة 1974 والذي كان يشغل مهمة حارس أمن خاص، فارقته المنية في ظروف غامضة حين كان داخل الشقة ليلا. وقد طلبت صاحبة الشقة النجدة من الوقاية المدنية ببرشيد، التي حضرت على الفور، وبعد محاولة نقل الأربعيني إلى المستشفى اكتشف عناصر الإسعاف أنه فارق الحياة.
وأمام هذه المستجدات وبتنسيق بين أفراد الوقاية المدنية والضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتقلت عناصر من الشرطة القضائية والعلمية إلى الشقة حيث توجد جثة الهالك، وبعد معاينتها جرى نقلها إلى مستودع الأموات قصد التشريح.
وأعطت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية باقتياد صاحبة الشقة إلى مقر الشرطة والاستماع إليها، مع وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضها على ممثل الحق العام للنظر في علاقتها بوفاة الأربعيني.
وعلمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن الأربعيني كان يعاني بعض الأمراض، في الوقت الذي أفادت فيه صاحبة الشقة بأن سبب وجود الهالك قيد حياته بالشقة كان بغرض اقتنائها، في انتظار نتائج التشريح الطبي لاستثمارها في الأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر الضابطة القضائية لكشف حقيقة ظروف وأسباب الوفاة.