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كُتّاب وآراء
"الاتجار بالكيف" يسجن مستشارين شقيقين بتاونات
أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتاونات، مساء الإثنين، بإيداع مستشار بجماعة بوعادل بتاونات، وشققيه المستشار المعزول، في وقت سابق، من مجلس الجماعة ذاتها، وراء القضبان بالسجن المحلي عين عائشة؛ وذلك بعد أن قرر متابعتهما في حالة اعتقال احتياطي بتهمة الاتجار بمخدر القنب الهندي (الكيف).
ومثل المتهمان أمام قاضي التحقيق في حالة سراح، قبل أن يقرر اعتقالهما بناء على نتائج الخبرة التقنية على سياراتهما وهواتفهما النقالة التي حجزت لفائدة البحث، على خلفية حجز حوالي طنين من القنب الهندي، شهر نوبر الماضي، من داخل منزل بأحد دواوير جماعة بوعادل.
وكانت عناصر الدرك الملكي التي نفذت هذه العملية قد تمكنت، خلالها، من توقيف صاحب المنزل المذكور وأحد عماله، المتابعين في هذه القضية في حالة اعتقال، واللذين أقرا خلال التحقيق معهما بأن من بين المزودين لهما بـ"الكيف" المستشار المذكور وشقيقه المستشار المعزول بقرار عاملي، واللذان قرر قاضي التحقيق، حينها، متابعتهما في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية.