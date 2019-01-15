سجن "لوداية" يستقبل متورطين في "شغب مراكش"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الثلاثاء، 14 مشجعا، بينهم خمسة قاصرين، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، للاشتباه في تورطهم في تبادل العنف عن طريق الرشق بالحجارة وإلحاق أضرار مادية بممتلكات الملعب الكبير بالمدينة الحمراء.

وكانت مباراة الكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي لكرة القدم، التي احتضنها الملعب الكبير يوم الأحد الماضي، برسم الجولة 14 من الدوري المغربي للمحترفين، والتي انتهت بفوز الفريق الأخير، عرفت أحداث شغب أدت إلى خسائر مادية، وإصابات في صفوف عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة.

وقرر وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة إيداع المتابعين السجن المدني لوداية، ضواحي مدينة مراكش، إلى غاية يوم الأربعاء، من أجل الاستماع إليهم في محضر قانوني.

وكانت أحداث الشغب التي اندلعت في الدقيقة 80 من هذه المباراة تسببت في إلحاق خسائر مادية كبيرة بملعب المدينة، قدرها تقرير خبير محلف بـ547 ألفا و600 درهم، إذ تم إتلاف 1580 كرسيا، بنسبة 85%، بالإضافة إلى صنابير ومرافق صحية بالجهة الشمالية، مع أضرار أخرى أصابت الحلبة المطاطية بسبب الشهب الاصطناعية، والسور الخارجي من المنطقة نفسها، حسب رشيد النيفي، مدير هذه المعلمة الرياضية، في تصريح لهسبريس.

وفي هذا السياق قال الفاعل الرياضي أحمد تميم، في تصريح لهسبريس: "المباراة عرفت استعمال لافتات بمضمون لا أخلاقي، مرفوض جملة وتفصيلا"، متسائلا عن طريقة وصولها إلى مدرجات الملعب الكبير لمراكش رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وأورد المتحدث نفسه أن "ظاهرة الشغب وصلت إلى حد يفرض المطالبة بتطبيق الترسانة القانونية التي تجرم هذه الأفعال، التي تشكل تهديدا خطيرا يحدق بالرياضة خاصة، وبالمجتمع عامة".