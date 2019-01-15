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كُتّاب وآراء
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حافلة مدرسية تتعرض لهجوم منحرفين بمدينة سلا
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 21:45
تعرضت حافلة تابعة لمؤسسة خاصة في مدينة سلا لهجوم بالحجارة من طرف عدد من الشباب على مستوى سهب القايد، قرب حي شماعو بمقاطعة باب المريسة.
وحسب ما علمت به هسبريس من مصدر تربوي في المدينة فقد أصيب تلميذ في الحادث، معتبرا أن الهجوم الذي تعرضت له الحافلة كان عمدياً من طرف من وصفهم بمجموعة من "المنحرفين" المنتمين إلى "السهب".
وطالب عدد من الفاعلين الجمعوين في حي شماعو بتوفير الحماية للتلاميذ، داعين رجال الأمن إلى تكثيف تواجدهم في المنطقة التي تمتد على الشاطئ من حي سيدي موسى إلى تجزئة سعيد حجي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - يونس الثلاثاء 15 يناير 2019 - 22:08
نلتمس من القضاء محاكمة قاسية فحق هاذ الارهابيين الذين كاذوا أن يقتلوا أطفال أبرياء
2 - مهاجر في اسبانيا الثلاثاء 15 يناير 2019 - 22:15
لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، صراحة يعجز اللسان عن الكلام، اوباش، اشتقنا دلبصري
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