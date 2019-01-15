حافلة مدرسية تتعرض لهجوم منحرفين بمدينة سلا

هسبريس من سلا

تعرضت حافلة تابعة لمؤسسة خاصة في مدينة سلا لهجوم بالحجارة من طرف عدد من الشباب على مستوى سهب القايد، قرب حي شماعو بمقاطعة باب المريسة.

وحسب ما علمت به هسبريس من مصدر تربوي في المدينة فقد أصيب تلميذ في الحادث، معتبرا أن الهجوم الذي تعرضت له الحافلة كان عمدياً من طرف من وصفهم بمجموعة من "المنحرفين" المنتمين إلى "السهب".

وطالب عدد من الفاعلين الجمعوين في حي شماعو بتوفير الحماية للتلاميذ، داعين رجال الأمن إلى تكثيف تواجدهم في المنطقة التي تمتد على الشاطئ من حي سيدي موسى إلى تجزئة سعيد حجي.