النيابة العامة تستمع لمدرب مشتبه بهتكه عرض طفل

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت الشرطة القضائية بولاية مراكش، اليوم الأربعاء، مدربا لكرة القدم يشرف على تدريب الأطفال بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بتهمة هتك عرض طفل قاصر.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الدائرة السادسة توصلت، يوم الاثنين الماضي، بشكاية من والد هذا الطفل معززة بشهادة طبية تثبت تعرضه لاعتداء جنسي من طرف ممثل جمعية رياضية، وحددت مدة العجز في 25 يوما.

وعلى إثر هذه الشكاية، فتحت الدائرة المذكورة تحقيقا أوليا بعد إيقاف المدرب المعني "ح ن"، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، ونقله إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لمواصلة البحث، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف من أجل تعميق البحث مع المشتبه فيه.

وأضافت المصادر أن "المشتبه فيه اختلى بالضحية بعد انتهاء حصة التدريب مساء يوم الجمعة من الأسبوع الفارط، بعدما طلب منه مساعدته على جمع جميع الكرات، وأوهمه بوضع مرهم خاص بظهره مستغلا حسن نية القاصر، ونزع سرواله وأدخل جزءا من جهازه التناسلي في دبر الطفل؛ وهو ما دفع هذا الأخير إلى الفرار وهو يهذي متألما من جروح أصيب بها".

وتفجرت هذه القضية بعدما بدأت تظهر على الطفل نفسه حالة هذيان وانطواء؛ وهو ما أثار شكوك والده الذي أصر على معرفة سبب ذلك، ليضطر فلذة كبده إلى الاعتراف بحقيقة ما وقع له وبتفاصيل الاعتداء الجنسي الذي تعرض له.