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الرئيسية | حوادث | القضاء يؤجل محاكمة "فقيه ستي فاظمة" بمراكش

القضاء يؤجل محاكمة "فقيه ستي فاظمة" بمراكش

القضاء يؤجل محاكمة "فقيه ستي فاظمة" بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 17 يناير 2019 - 01:10

حدّدت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش يوم الـ22 من شهر يناير الحالي تاريخا من أجل مواصلة المرافعات المتعلقة بمحاكمة "فقيه ستي فاضمة"، بعدما تميزت جلسة الثلاثاء بمواجهة بين الفقيه وضحاياه اللائي أكدن تعرضهن للاستغلال الجنسي؛ الشيء الذي نفاه المشتبه به في هذه القضية.

وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة مرافعات كل من دفاع الفتيات و"الفقيه"، وإدراج هذا الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم في حق المشتبه به، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية ضواحي مراكش، من أجل تهم استدراج قاصرات تقل أعمارهم عن 18 سنة وهتك أعراضهن باستخدام العنف وافتضاض بكارتهن.

وتفجرت هذه القضية إثر توصل المركز الترابي للدرك الملكي بستي فاضمة بشكاية من أبّ حول اختفاء ابنته (18 سنة)، إثر سفرها إلى مدينة الدار البيضاء، عندما تقدم شاب لخطبتها، فهربت خوفا مما ستتعرض له لو انكشف أمر افتضاض بكارتها خلال طفولتها، بعد اعتداء جنسي من طرف المشتبه به الذي كان يشرف على تدريس الفتيات القاصرات بالمسجد وتحفيظهن القرآن الكريم، وظلت تكتمه لسنوات.

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