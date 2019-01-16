شرطة البيضاء تفشل مقاومة عنيفة لمروجيْ مخدرات

هسبريس من الرباط

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء من إيقاف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات.

المشتبه فيهما جرى إيقافهما على متن سيارة خفيفة تحمل صفائح ترقيم مزورة، بالطريق السريع المداري لمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما واجها عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع، قبل أن تمكن عملية تفتيش السيارة من حجز 200 كيلوغرام من مادة الكيف، و35 كيلوغراما من صفائح الشيرا، فضلا عن 27 كيلوغراما من مادة طابا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.