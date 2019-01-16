24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:23
|18:46
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الدغرني: الأمازيغ لا يمتلكون دولة .. و"تعريب الشعب" يتدهور
- بنكراد: "صور السيلفي" تدمر الحميمية .. و"الرقمنة" تقهقر اللغة
- التفتيش الجامعـي
- نادي "المغرب الفاسي" يستقدم 5 لاعبين دفعة واحدة
- "فريق أزارو" يقدّم القرابين لطرد "نحس الإصابات"
"قناطرُ فرنسية" قديمة بِأحُولي تكشفُ "غش البنية التحتية المغربية" (5.00)
الجزائر توصي جنوب إفريقيا بدعم "الجبهة" قبل دخول مجلس الأمن (5.00)
رفض البرلمان "اتفاق بريكست" يُغرق مستقبل بريطانيا في المجهول (5.00)
- الداخلية للنقابات: زيادة 600 درهم "بزاف" .. والعرض الحكومي كافٍ - (133)
- نبوءات مخيفة .. نهاية العالم تتزامن مع القمر الدموي في 21 يناير 2019 - (113)
- يساريون يتهمون بنكيران بخدمة المخزن لمهاجمة الملكية البرلمانية - (87)
- المملكة تتفوق على بلدان رائدة في محصول الزيتون - (76)
- بوهندي: صيام عاشوراء نقل مغرض من المسلمين لعيد إسرائيلي - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شرطة البيضاء تفشل مقاومة عنيفة لمروجيْ مخدرات
تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء من إيقاف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات.
المشتبه فيهما جرى إيقافهما على متن سيارة خفيفة تحمل صفائح ترقيم مزورة، بالطريق السريع المداري لمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما واجها عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع، قبل أن تمكن عملية تفتيش السيارة من حجز 200 كيلوغرام من مادة الكيف، و35 كيلوغراما من صفائح الشيرا، فضلا عن 27 كيلوغراما من مادة طابا.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
شرطي المغربي داير مجهود لكن الحمل ثقيل.
كثروا نصابة ؤ شفارة ؤ مروجي المخدرات. الشرطي يقبض ؤ محكمة تبرئ .