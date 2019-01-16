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الرئيسية | حوادث | شرطة البيضاء تفشل مقاومة عنيفة لمروجيْ مخدرات

شرطة البيضاء تفشل مقاومة عنيفة لمروجيْ مخدرات

شرطة البيضاء تفشل مقاومة عنيفة لمروجيْ مخدرات
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 يناير 2019 - 17:20

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء من إيقاف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات.

المشتبه فيهما جرى إيقافهما على متن سيارة خفيفة تحمل صفائح ترقيم مزورة، بالطريق السريع المداري لمدينة الدار البيضاء، وذلك بعدما واجها عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء وقنينة غاز مسيل للدموع، قبل أن تمكن عملية تفتيش السيارة من حجز 200 كيلوغرام من مادة الكيف، و35 كيلوغراما من صفائح الشيرا، فضلا عن 27 كيلوغراما من مادة طابا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زكرياء المغربي الأربعاء 16 يناير 2019 - 17:32
الشرطة و الدرك الملكي عليهم استخدام السلاح الوظيفي الموكل لهم من طرف وزارة الداخلية ضد المجرمين
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27
2 - mjalwake fnew york الأربعاء 16 يناير 2019 - 17:45
a quoi servent les armes si les policiers ne les utilisent pas contre les criminels.
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1
3 - صاحب دراجة الأربعاء 16 يناير 2019 - 17:53
شدوهم ؤ قالوا عليهم الفشل.
شرطي المغربي داير مجهود لكن الحمل ثقيل.
كثروا نصابة ؤ شفارة ؤ مروجي المخدرات. الشرطي يقبض ؤ محكمة تبرئ .
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5
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