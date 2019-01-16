البرد القارس يقتل متشردا سبعينيا وسط أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

عثر اليوم الأربعاء على متشرد، في السبعينات من العمر، جثة هامدة بالقرب من إحدى محطات توزيع الوقود، على مستوى شارع محمد الخامس وسط مدينة أكادير، ليتم إخبار السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالحادث.

وانتقلت فرقة من عناصر الشرطة العلمية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير إلى مكان الحادث، حيث تمت معاينة جثة المسن، ليتم نقلها بعد ذلك إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وحسب مصادر هسبريس فإن موجة البرد القارس التي تجتاح مدينة أكادير هذه الأيام يُرجّح أن تكون السبب المباشر في وفاة المسن، الذي كان يعيش حياة التشرد.

وأضافت المصادر نفسها أن ظاهرة المتشردين الذين يبيتون في الأماكن المهجورة وقرب البنايات الدافئة ومحطات الحافلات وسيارات الأجرة استفحلت في السنين الأخيرة بشكل كبير ببعض مناطق سوس، كأكادير وإنزكان والدشيرة الجهادية وغيرها، حيث يعيشون أوضاعا صعبة خلال فترات البرد القارس، إذ يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، في غياب أي التفاتة إليهم.