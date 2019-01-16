الأمن يفكّ لغز سرقة ملايين من صندوق حديدي

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت عناصر من الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطات، اليوم الأربعاء، من فكّ لغز سرقة صندوق حديدي يحتوي على ما يقارب 40 مليون سنتيم من منزل بحي السلام بمدينة سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المصلحة الولائية بسطات أوقفت ثلاثة أشخاص، على مراحل، يشتبه في اقترافهم عملية سرقة صندوق التخزين، الذي كان يحتوي على مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، بعد تحريات وأبحاث مكثّفة.

وزادت المصادر ذاتها أن أحد المواطنين تقدّم بشكاية إلى المصالح الأمنية، يبسط فيها تعرّض منزله للسرقة من قبل مجهول أو مجهولين استولوا على المبلغ المالي سالف الذكر الذي كان يخزنه في صندوق حديدي.

عناصر الأمن بسطات اهتدت في بداية الأمر إلى خيط رفيع بدّد غموض العملية، بعدما أوقفت مشتبها فيه لم يكن سوى أحد أقرباء الضحية، الذي دلّ عناصر الضابطة القضائية على شريكيه، وجرى إيقافهما على مراحل، والاستماع إلى المشتبه فيهم الثلاثة، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب لكل واحد منهم.