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الرئيسية | حوادث | توقيف شخصين هاجما "قبة السوق" وسط مكناس

توقيف شخصين هاجما "قبة السوق" وسط مكناس

توقيف شخصين هاجما "قبة السوق" وسط مكناس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 17 يناير 2019 - 01:35

أوقفت المصالح الأمنية بمكناس، الأربعاء، شخصين، في عقدهما الثالث، بعد محاصرتهما من طرف تجار المركب التجاري "سوق القبة"، الكائن بالمدينة العتيقة لمكناس، إثر محاولتهما السطو على محل تجاري تحت تهديد صاحبه باستعمال أسلحة بيضاء.

ووفق تاجر تحدث لهسبريس، فإن المشتبه فيهما أصابا، إثر التصدي لهما، ثلاثة تجار بجروح باستعمال أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، مبرزا أن عناصر الأمن حضرت إلى عين المكان وألقت القبض على المعنيين بالأمر وهما في حالة غير طبيعية تحت تأثير تناول المخدرات.

في غضون ذلك، أقدم تجار "سوق القبة" على إغلاق محلاتهم التجارية عقب وقوع هذا الحادث، قبل تنظيمهم لوقفة احتجاجية وسط ساحة الهديم للمطالبة بتواجد العناصر الأمنية بمركبهم التجاري، وتكثيف الدوريات الأمنية بأحياء المدينة العتيقة لمكناس.

وعلمت هسبريس أن سلطات مكناس اجتمعت، عقب تسجيل هذا الحادث، مع ممثلين عن تجار المركب التجاري "قبة السوق"، واستمعت إلى مطالبهم الأمنية.

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