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توقيف أجنبي لحيازته مخدرات في معبر فرخانة
الخميس 17 يناير 2019 - 12:10
أوقفت عناصر الشرطة المشتغلة بالمعبر الحدودي فرخانة مواطنا يحمل الجنسية الإسبانية وبحوزته كمية من المخدرات.
تفتيش المواطن الإسباني، البالغ 40 سنة من العمر، مكن من العثور بحوزته على كمية من المخدرات كان ينوي إدخالها إلى مدينة مليلية المحتلة.
وقد تم تسليم الموقوف لمصلحة الشرطة القضائية بالناظور، التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، لتعميق البحث.