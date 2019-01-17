الأمن يفكك عصابة متخصصة في تزوير الدبلومات

إبراهيم الحافظون من سطات

تمكّنت عناصر الأمن بالدائرة الثانية بمدينة سطات، اليوم الخميس، من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير الدبلومات وبيعها للشبان والشابات الراغبين في العمل، للإدلاء بها تعزيزا لملفاتهم التي يقدّمونها أثناء ترشّحهم لبعض المباريات أو المقابلات الشفهية لدى الجهات المشغّلة المعنية.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الدائرة الثانية بأمن ولاية سطات توصّلت بمعلومات مفادها أن أشخاصا يقومون بترويج دبلومات باسم مؤسسات مختلفة بين الشبان والشابات العاطلين عن العمل، من أجل الإدلاء بها عند الحاجة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 700 و2000 درهم، للدبلوم حسب الطلب.

هذه المعلومات تتبعتها عناصر الأمن إلى أن اهتدت إلى أحد الشبان وهو بصدد المصادقة على نسخة من الدبلوم بإحدى المقاطعات، وبعد محاصرته بالأسئلة أفاد بأنه تحصّل على الدبلوم من شخص يقطن بحي للاّ ميمونة غرب مدينة سطات.

وانتقلت عناصر الشرطة إلى العنوان المتوفر ليتمّ إيقاف أحد الشبان، وبعد التفتيش حجزت الشرطة مجموعة من الآليات والمواد التي كان يستعين بها المشتبه فيه رفقة شريكه في عمليات تزوير الدبلومات باسم مؤسسات عدّة كالتعاون الوطني والتكوين المهني.

وأمرت النيابة العامة بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهما من قبل الشرطة القضائية، في محاضر تمهيدية قبل عرضهما على ممثل النيابة العامة المختصة بعد الانتهاء من الأبحاث والتحريات لكشف جميع ملابسات وأطراف عملية التزوير، للنظر في المنسوب إلى كل منهما.