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الرئيسية | حوادث | حادثة سير مميتة تصرع 5 أفراد ضواحي أزيلال

حادثة سير مميتة تصرع 5 أفراد ضواحي أزيلال

حادثة سير مميتة تصرع 5 أفراد ضواحي أزيلال
ياسين أوشن
الخميس 17 يناير 2019 - 15:25

تسببت حادثة سير صباح اليوم الخميس في الطريق الرابطة بين أيت امحمد وزاوية أحنصال بمنطقة "إعزديس" ضواحي أزيلال، في مقتل خمسة أشخاص، وجرح شخصين وصفت إصابتهما بالخطيرة.

وحسب إفادة مصدر من أزيلال، فإن الحادث استنفر المسؤولين الترابيين بالمنطقة، إذ حجوا إلى مكان وقوع الحادث للإشراف على نقل الضحايا إلى مستودع الأموات، وكذا نقل الجريحين إلى مستشفى بني ملال لتلقي الإسعافات، وكلهم كانوا متجهين إلى السوق الأسبوعي أيت عبي بجماعة تيلوكيت إقليم أزيلال، كما أنهم يتحدرون من جماعة أيت محمد وتامدة نومرصيد.

وتضاربت الآراء حول أسباب الحادث، بين من يقول إن السرعة هي السبب، وبين من يرجح فرضية "الجريحة"، الناتجة عن الانخفاض الواضح في درجة الحرارة، لاسيما في المناطق الجبلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - محمد الزموري الخميس 17 يناير 2019 - 15:54
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم وشافي جرحاهم وصبر ذويهم واغفر لنا و لهم
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2 - جواد الخميس 17 يناير 2019 - 16:12
اللهم ارحمهم و ارزق أهلهم الصبر و السلوان.
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3 - outabairt lmostapha الخميس 17 يناير 2019 - 16:13
الله يرحم الجميع ان لله وان اليه راجعون البقاء لله.
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