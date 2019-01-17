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كُتّاب وآراء
حادثة سير مميتة تصرع 5 أفراد ضواحي أزيلال
تسببت حادثة سير صباح اليوم الخميس في الطريق الرابطة بين أيت امحمد وزاوية أحنصال بمنطقة "إعزديس" ضواحي أزيلال، في مقتل خمسة أشخاص، وجرح شخصين وصفت إصابتهما بالخطيرة.
وحسب إفادة مصدر من أزيلال، فإن الحادث استنفر المسؤولين الترابيين بالمنطقة، إذ حجوا إلى مكان وقوع الحادث للإشراف على نقل الضحايا إلى مستودع الأموات، وكذا نقل الجريحين إلى مستشفى بني ملال لتلقي الإسعافات، وكلهم كانوا متجهين إلى السوق الأسبوعي أيت عبي بجماعة تيلوكيت إقليم أزيلال، كما أنهم يتحدرون من جماعة أيت محمد وتامدة نومرصيد.
وتضاربت الآراء حول أسباب الحادث، بين من يقول إن السرعة هي السبب، وبين من يرجح فرضية "الجريحة"، الناتجة عن الانخفاض الواضح في درجة الحرارة، لاسيما في المناطق الجبلية.