24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/01/2019
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:43
|16:24
|18:48
|20:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- شركة توضح بخصوص تشققات طريق طنجة البالية
- زيد الملك زيد زيد
- "بغيت نعيش".. جديد الفنان المغربي حميد الحضري
- الاغتصاب يجر شابا مغربيا إلى السجن في إسبانيا
- قانون الفاتورة الرقمية
"الذكاء الاقتصادي" يجمع فاعلين وخبراء أفارقة في ورشة عمل بالرباط (5.00)
"ليكونوميست" تتوّج المتفوقين في البحث العلمي لدعم الطلاب المغاربة (5.00)
- أمزازي يتمسك بتدريس الفرنسية ويستثني الفقراء من رسوم التعليم - (78)
- الحكومة والاتفاق الفلاحي - (50)
- "الاتفاق الفلاحي" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يُحبط البوليساريو - (49)
- الإضراب يشل الحركة التجارية .. والحكومة تعالج سوء الفهم بالحوار - (47)
- العثماني: المملكة المغربية لا تقبل المساومات على السيادة الوطنية - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إتلاف كميات "تمور فاسدة" بمدينة القصر الكبير
الجمعة 18 يناير 2019 - 07:48
قامت مصالح الأمن بالقصر الكبير بإتلاف كمية من التمور غير الصالحة للاستهلاك، كانت تستخدم في إعداد مسكر ماء الحياة.
وحسب مصدر أمني فإن كمية التمور التي تم التخلص منها حرقا بفضاء المجزرة البلدية قدرت بحوالي 700 كيلوغرام، وتم حجزها بأحد المنازل بحي السلام عقب توقيف شخص كان يستخدمها في تقطير مسكر ماء الحياة، ويقوم بترويجه وسط المدينة.
وأحيل الموقوف على مصالح الشرطة القضائية، التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث.