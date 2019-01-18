إتلاف كميات "تمور فاسدة" بمدينة القصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

قامت مصالح الأمن بالقصر الكبير بإتلاف كمية من التمور غير الصالحة للاستهلاك، كانت تستخدم في إعداد مسكر ماء الحياة.

وحسب مصدر أمني فإن كمية التمور التي تم التخلص منها حرقا بفضاء المجزرة البلدية قدرت بحوالي 700 كيلوغرام، وتم حجزها بأحد المنازل بحي السلام عقب توقيف شخص كان يستخدمها في تقطير مسكر ماء الحياة، ويقوم بترويجه وسط المدينة.

وأحيل الموقوف على مصالح الشرطة القضائية، التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث.