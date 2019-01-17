24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2418:4720:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "الذكاء الاقتصادي" يجمع فاعلين وخبراء أفارقة في ورشة عمل بالرباط (5.00)

  2. الأمن يفكك عصابة متخصصة في تزوير الدبلومات (5.00)

  3. مركز إعلامي يدين الاعتداء على صحافي هسبريس (5.00)

  4. الحركات الإسلامية والإساءة إلى الدين (5.00)

  5. وجبات المطاعم الشعبية .. "سموم قاتلة" وثقافة استهلاكية غائبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شاحنة تردي مياوما دهسا بمدينة القصر الكبير‎

شاحنة تردي مياوما دهسا بمدينة القصر الكبير‎

شاحنة تردي مياوما دهسا بمدينة القصر الكبير‎
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 17 يناير 2019 - 22:10

تسببت شاحنة، زوال اليوم، بمنطقة حي اولاد أحمايد بمدينة القصر الكبير، في مقتل شاب يعمل مياوما بأحد أوراش البناء.

وعن تفاصيل الواقعة، أورد شهود عيان لهسبريس أن الشاحنة دهست العامل "ص.ع"، وهو من مواليد 1986، أثناء رجوعها إلى الخلف، فأصيب على مستوى الرأس، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بقسم المستعجلات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.

وحضرت عناصر أمنية من مصلحة حوادث السير للقيام بالمتعين، ليتم وضع السائق رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.