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شاحنة تردي مياوما دهسا بمدينة القصر الكبير
الخميس 17 يناير 2019 - 22:10
تسببت شاحنة، زوال اليوم، بمنطقة حي اولاد أحمايد بمدينة القصر الكبير، في مقتل شاب يعمل مياوما بأحد أوراش البناء.
وعن تفاصيل الواقعة، أورد شهود عيان لهسبريس أن الشاحنة دهست العامل "ص.ع"، وهو من مواليد 1986، أثناء رجوعها إلى الخلف، فأصيب على مستوى الرأس، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بقسم المستعجلات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير.
وحضرت عناصر أمنية من مصلحة حوادث السير للقيام بالمتعين، ليتم وضع السائق رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.